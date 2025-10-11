"Non sa quanti uomini incontro o mi scrivono che mi confidano: “Lei mi ha rovinato economicamente ma ha salvato il mio matrimonio, perché le sue scarpe sono più economiche del divorzio”. Beh, sembra che io sia ancora utile". Evidentemente, dovevano farsi perdonare qualcosa, Mister, Commander – nel 2007 la Regina Elisabetta lo ha nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero britannico – o Señor Manolo Blahnik, dato che è nato nel ’42 a Santa Cruz de la Palma, nelle Isole Canarie. Il celebre designer di calzature – reso icona popolare da film come Marie Antoinette o da serie come Sex and The City – troneggia al centro della sua nuova boutique milanese in via Pietro Verri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Io, Blahnik, ai piedi delle donne"