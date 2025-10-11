Invincible – Stagione 4 arriverà a marzo Lee Pace sarà il cattivo Thragg

Prime Video ha pubblicato il primo teaser di InvincibleStagione 4, la cui uscita è prevista per marzo 2026, in occasione del New York Comic Con. È stato anche annunciato il ruolo di uno dei cattivi più pericolosi della serie a fumetti: Lee Pace darà la voce al malvagio Viltrumite Thragg. La terza stagione di Invincible è andata in onda con i suoi otto episodi a febbraio 2025 e ha ricevuto un rinnovo anticipato per una quinta stagione a luglio al San Diego Comic Con. È stato anche rivelato che Matthew Rhys darà la voce a un personaggio sconosciuto nella quarta stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

