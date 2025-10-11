Invincible 4 | il teaser svela quando la serie tornerà su Prime Video

Amazon ha svelato al New York Comic-Con quando ritornerà il progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman, annunciando anche l'arrivo di Lee Pace nel cast. Amazon, durante il New York Comic Con, ha condiviso un divertente teaser trailer della stagione 4 di Invincible, svelando quando arriveranno i nuovi episodi in streaming su Prime Video. L'appuntamento per i fan della serie animata per adulti è infatti stato fissato al mese di marzo 2026. Le anticipazioni sulla stagione 2 Il video mostra i protagonisti di Invincible al Burger Mart e Amazon, durante il panel che si è svolto all'evento, ha inoltre annunciato che Lee Pace, star di Fondazione, farà parte del cast con il ruolo di Thragg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

