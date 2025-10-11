Invincible 4 | il teaser svela quando la serie tornerà su Prime Video
Amazon ha svelato al New York Comic-Con quando ritornerà il progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman, annunciando anche l'arrivo di Lee Pace nel cast. Amazon, durante il New York Comic Con, ha condiviso un divertente teaser trailer della stagione 4 di Invincible, svelando quando arriveranno i nuovi episodi in streaming su Prime Video. L'appuntamento per i fan della serie animata per adulti è infatti stato fissato al mese di marzo 2026. Le anticipazioni sulla stagione 2 Il video mostra i protagonisti di Invincible al Burger Mart e Amazon, durante il panel che si è svolto all'evento, ha inoltre annunciato che Lee Pace, star di Fondazione, farà parte del cast con il ruolo di Thragg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: invincible - teaser
Lee Pace come voce originale di Thragg. È di sicuro l'annuncio più roboante del panel per la S4 di #INVINCIBLE al NYCC, così come la conferma che da Marzo vedremo su Prime Video i nuovi episodi, come testimonia anche il "solito" teaser (https://youtu.be/ - X Vai su X
Cecil Stedman entra ufficialmente a far parte del roster di Invincible VS, come conferma il trailer pubblicato in occasione della New York Comic Com 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Invincible 4: il Trailer della nuova stagione della serie - Amazon Prime Video presenta il primo teaser di Invincible 4 al New York Comic Con. Da lascimmiapensa.com
Invincible 4, il divertente trailer svela anche la data d'uscita su Prime Video - Guardate il trailer ufficiale di Invincible 4, in arrivo molto presto sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video. Scrive serial.everyeye.it