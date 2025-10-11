Invicta si inizia in salita con il Tuscania
SERIE B MASCHILE Subito un esordio da brividi per la serie B grossetana. Dopo tanta attesa l’Invicta è pronta all’esordio in campionato. Stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto scatta il campionato di serie B maschile per i ragazzi allenati da Fabrizio Rolando. Prima di campionato del girone E con l’avversario, il Tuscania, che arriva in Maremma per vendere cara la pelle. Esordio non facile per i grossetani nella prima giornata del campionato. Dopo le fatiche della preparazione e delle varie amichevoli, i ragazzi di coach Fabrizio Rolando scendono in campo per conquistare i primi tre punti della stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: invicta - inizia
Prima Squadra Provando a tornare alla routine quotidiana, ecco alcune istantanee del match di Calvello con il Corleto. PH: @maria__dimauro_ #wearedakeninvictamatera #igrandisogniinizianodapiccoli #invictamatera #materasportacademy #prom - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 4^ GIORNATA, INVICTA MATERA SFIDA MOLITERNO AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO: MISTER SPORTELLI PRESENTA IL MATCH - X Vai su X
Invicta, si inizia in salita con il Tuscania - Questa sera al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto l’esordio per i ragazzi di Fabrizio Rolando: "Al via con diverse assenze" . Segnala lanazione.it