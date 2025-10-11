Investito da un' automobile in via Italica anziano finisce in ospedale FOTO
Un uomo di 80 anni è stato investito in via Italica a Pescara da un'automobile nel pomeriggio di sabato 11 ottobre.L'incidente stradale si è verificato intorno alle ore 17.In base alla prima ricostruzione di quanto successo, l'80enne stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali e con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: investito - automobile
Orso investito da un’automobile sulla statale
Tragedia nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre. Un medico di 78 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada. - facebook.com Vai su Facebook
Ubiale Clanezzo, bambino investito da un'automobile - Pochi minuti prima delle 15 di oggi (martedì 31 dicembre) un bambino di otto anni è stato investito da un'automobile a Ubiale Clanezzo, in via Locatelli. bergamo.corriere.it scrive