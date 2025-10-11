Investimento in centro a Frosinone Arriva l' eliambulanza

Paura a Frosinone nella tarda mattinata di oggi. Un anziano è stato investito in via Giordano Bruno ed è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, vista la gravità delle condizioni della vittima. Un mezzo di elisoccorso è atterrato al Parco Matusa: l'anziano è stato trasportato a Roma. La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI CONTRADA BELLONE Investimento: €33.222,66 Obiettivi dell'intervento: L'Amministrazione Comunale ha programmato una serie di lavori strategici per migliorare la funzionalità e l'

Nuovo Centro per l'impiego: investimento da 2,3 milioni, sarà pronto in primavera

Frosinone, nasce il polo per lo sviluppo delle aree rurali. Mastrangeli: «Prospettive per giovani e imprese» - L'obiettivo è promuovere la formazione, la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la crescita sostenibile nei settori agricolo e agroalimentare.

Novo Nordisk: a Frosinone la fabbrica del farmaco anti-obesità, 1.500 posti di lavoro e investimenti record - Un investimento da oltre 2 miliardi per costruire ad Anagni (Frosinone) un centro di eccellenza per la produzione di farmaci contro la obesità e il diabete.