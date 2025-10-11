Investì un cane e fu ucciso Un libro per ricordare Luca | Tassista dal cuore buono

In occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa di Luca Massari, cittadino locatese vittima di un brutale atto di violenza, l’Amministrazione organizza un evento serale in sua memoria. Luca aveva 45 anni quando, il 10 ottobre del 2010, la sua vita fu spezzata da un gesto di aggressività assurda in una strada di Milano. La sua colpa: quella di aver investito con il suo taxi un cucciolo di cane. Sceso per scusarsi fu invece investito dalla furia di tre balordi che lo picchiarono crudelmente mandandolo in coma. Resistette per un mese per morire dopo innumerevoli sofferenze. Tassista da anni, era conosciuto tra i colleghi e i clienti per la sua gentilezza, la voce pacata e la disponibilità con cui svolgeva un lavoro che amava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

