Investe e uccide un ciclista 25enne poi scappa ma torna insieme alla madre | il 26enne alla guida era ubriaco

Questa notte un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava alla guida della sua bicicletta. In seguito all'impatto, il guidatore del veicolo è scappato e, dopo essere tornato a casa, ha fatto ritorno sul luogo dell’incidente insieme alla madre. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: investe - uccide

Treno e investe uccide una persona: donna morta sul colpo, ritardi anche di due ore

Guida un monopattino ubriaca, investe e uccide un padre di due figli: "Sì, sono colpevole"

Milano, investe e uccide 72enne poi fugge a piedi: l’auto ha targa francese e risulta rubata

Telesveva. . Spinazzola, investe e uccide un uomo poi tenta di nascondere l'auto: 28enne accusato di omicidio stradale sotto effetto di stupefacenti #puglia #bat #spinazzola #omicidiostradale #carabinieri #arresto #droga #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Trentino, camion investe e uccide una ragazza di 15 anni alla fermata del bus - X Vai su X

Investe e uccide un ciclista 25enne, poi scappa ma torna insieme alla madre: il 26enne alla guida era ubriaco - Questa notte un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava alla guida della sua bicicletta ... Si legge su fanpage.it

Poliziotto ubriaco investe e uccide un 25enne sulle strisce - Era l'alba sabato mattina a Milano in via Porpora, all'angolo con via Adelchi, quando il 25enne Matteo Barone è stato falciato sulle strisce pedonali da un'auto. Segnala ansa.it