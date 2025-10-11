Intrappolato su Vancouver Island salvo grazie ai satelliti di Musk
(Adnkronos) – Fino a pochi anni fa sarebbe stata fantascienza. Un fotografo e volontario canadese travolto dalla tempesta e rimasto bloccato a Vancounver Island, in una zona completamente isolata, senza campo per internet e telefono, è riuscito a salvarsi grazie a a Starlink, la costellazione di oltre 8.000 satelliti di Elon Musk. Una tragedia evitata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
