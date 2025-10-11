Intimidazioni e pesanti insulti razzisti a scuola quattro minori a rischio processo

LECCE – Il Tribunale per i minorenni di Lecce ha fissato l’udienza preliminare per quattro minori accusati di concorso in minacce e atti di discriminazione razziale ai danni di un altro minore, ormai prossimo ai 18 anni, di origine senegalese, al momento collocato presso una cooperativa sociale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

