Intervista al Ministro Santanchè | Oltre 240 miliardi di Pil dal turismo | la strada è quella giusta
A settembre tasso di saturazione più alto d’Europa, a luglio primato europeo per arrivi e presenze, ottobre conferma crescente destagionalizzazione. Il turismo italiano, dunque, si sviluppa e si consolida, col Bel Paese che si conferma ancora una volta destinazione internazionale di riferimento. A fare il punto della situazione a L’identità è il Ministro del Turismo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
