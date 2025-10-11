A settembre tasso di saturazione più alto d’Europa, a luglio primato europeo per arrivi e presenze, ottobre conferma crescente destagionalizzazione. Il turismo italiano, dunque, si sviluppa e si consolida, col Bel Paese che si conferma ancora una volta destinazione internazionale di riferimento. A fare il punto della situazione a L’identità è il Ministro del Turismo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Intervista al Ministro Santanchè: “Oltre 240 miliardi di Pil dal turismo: la strada è quella giusta”