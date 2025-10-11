Internalizzare subito il servizio pulizia e sanificazione della Asl di Brindisi
BRINDISI - Nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre 2025, si è tenuto, presso la sede della direzione sanitaria della Asl di Brindisi, un incontro tra la Filcams Cgil, Nidil Cgil di Brindisi, Fisascat Cisl Taranto Brindisi e la stessa azienda sanitaria. La riunione, fortemente voluta dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
