Internalizzare subito il servizio pulizia e sanificazione della Asl di Brindisi

Brindisireport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre 2025, si è tenuto, presso la sede della direzione sanitaria della Asl di Brindisi, un incontro tra la Filcams Cgil, Nidil Cgil di Brindisi, Fisascat Cisl Taranto Brindisi e la stessa azienda sanitaria. La riunione, fortemente voluta dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: internalizzare - subito

Napoli, al via servizio pulizia spiagge comunali - Dal 21 luglio partirà il servizio delle spiagge comunali della città di Napoli ad opera di Asia che ha istituito un'apposita struttura interna denominata 'Asia Sea'. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Internalizzare Subito Servizio Pulizia