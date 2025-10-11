Inter Zielinski e l’annuncio in diretta | La situazione non cambierà | ESCLUSIVO

Il pensiero del giornalista polacco Maciej Siemiatkowski a TIAMOCALCIOMERCATO Decisivo con la sua Polonia, ancora un’incognita con l’ Inter. Piotr Zielinski è alle prese con un’altra stagione piena di domande e interrogativi. Il suo alto ingaggio ha impedito al club nerazzurro di trovare una sistemazione in estate ma è chiaro, da quanto trapela, che il suo futuro rimarrà un tema molto discusso in vista delle prossime finestre di mercato. Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.it Chivu, di fatto, non lo considera uno dei centrocampisti da far ruotare e, nell’ultimo periodo, non lo ha praticamente mai utilizzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

