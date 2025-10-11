Inter U23 i nerazzurri pronti al derby contro l’Alcione | grande sfida all’orizzonte per il match di Vecchi

Inter News 24 Inter U23, tutto pronto per il derby milanese Under 23: una sfida storica tra i nerazzurri e l’Alcione Milano: le ultime. Il 17 ottobre segnerà una data storica per il calcio milanese, con il derby tra l ‘Inter Under 23 di Stefano Vecchi e l’ Alcione Milano al Breda di Sesto San Giovanni. Si tratta di una sfida inusuale che vedrà fronteggiarsi la terza realtà calcistica di Milano contro i giovani nerazzurri, ma che carica di emozione il presidente dell’Alcione, Giulio Gallazzi. Gallazzi e il sogno del derby. Gallazzi, che ha un rapporto di amicizia con Beppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, ha condiviso il suo entusiasmo per questa sfida: « Mi dà spesso dei consigli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, i nerazzurri pronti al derby contro l’Alcione: grande sfida all’orizzonte per il match di Vecchi

Vecchi: "Inter U23 trampolino per la prima squadra. Ma tra Primavera e Serie C cambia un po' tutto" - In vista del primo storico scontro tra l'Alcione Milano e l'Inter Under 23, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto il tecnico della squadra nerazzurra Stefano Vecchi che parla così ... Scrive msn.com

