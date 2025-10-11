inter thuram verso il recupero contro il napoli

La convalescenza di Thuram prosegue Brutte notizie per l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu: il recupero dall’infortunio alla coscia di Marcus Thuram, patito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga del 30 settembre, sta andando peggio del previsto e serve più tempo per rivederlo in campo. Dalla società nerazzurra fanno sapere che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

