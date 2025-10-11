Inter Thuram difficile contro la Roma | il francese punta il Napoli

Con la pausa Nazionali, Marcus Thuram ha più tempo per recuperare dal suo infortunio alla coscia ottenuto nel corso della sfida occorso durante il match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il francese pensava di poter approfittare di questo stop del campionato per tornare a piena disposizione dell ‘Inter di Chivu già durante la sfida contro la Roma capolista, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarà così. Infatti, Marcu s Thuram rispetterà i tempi dettati dallo staff medico per riprendersi totalmente dall’infortunio, saltando dunque i match contro Roma e Union SG in Champions League e preparandosi per il big match contro il Napoli del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

