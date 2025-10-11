Inter Thuram difficile contro la Roma | il francese punta il Napoli
Con la pausa Nazionali, Marcus Thuram ha più tempo per recuperare dal suo infortunio alla coscia ottenuto nel corso della sfida occorso durante il match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il francese pensava di poter approfittare di questo stop del campionato per tornare a piena disposizione dell ‘Inter di Chivu già durante la sfida contro la Roma capolista, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarà così. Infatti, Marcu s Thuram rispetterà i tempi dettati dallo staff medico per riprendersi totalmente dall’infortunio, saltando dunque i match contro Roma e Union SG in Champions League e preparandosi per il big match contro il Napoli del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - thuram
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Calciomercato Inter, il punto di Romano dopo le parole di Ausilio: «La situazione Calhanoglu, la verità su Thuram e non solo! Socchiusa la porta a…»
#Thuram out, per l'Inter non è un problema: il pupillo Bonny vola e Chivu sorride - X Vai su X
? Inter, ansia per Marcus Thuram in vista della Roma L’attaccante francese, fermato da una lesione al bicipite femorale sinistro durante la gara di Champions contro lo Slavia Praga, sta seguendo un programma personalizzato di recupero ad Appiano Gentil Vai su Facebook
Inter, difficile il rientro di Thuram con la Roma: ma per il "Maradona" vuole esserci - E' la parola d'ordine che risuona quando si parla delle condizioni di Marcus Thuram. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Inter, nessuna forzatura per Thuram: rientro contro il Napoli - L'Inter prosegue il suo lavoro quotidiano ad Appiano, mancano tantissimi nazionali ma Chivu prosegue il suo programma con i rimanenti in gruppo. Come scrive fantacalcio.it