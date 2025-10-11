Inter riecco Bisseck Mistero Luis Henrique
di Luca Mignani I giovani segnano, i “vecchi” sbagliano: così la Coppa della Ricostruzione va ai rigori e all’ Atletico Madrid, dopo il botta e risposta Carlos Martin-Bisseck nei novanta minuti regolamentari. In gol il 19enne Venturini e il 18enne Lavelli, mentre Luis Henrique e Acerbi si fanno ipnotizzare dall’ex Atalanta Musso. Per i Colchoneros solo Koke centra la traversa: Griezmann, Ruggeri, Janneh e Langlet bucano Josep Martinez. Così 5-3 a Bengasi, davanti a 41mila spettatori, con un blitz in giornata da circa quattromila chilometri e da 3 milioni di euro. Tra droni (10 quelli impiegati) e un intervallo futuristico tra musica, balli, luci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inter - riecco
Non si vedeva dal... Psg: Inter, dopo 80 giorni riecco Taremi. Andrà (per poco) all'Under 23
Allenamento Inter, riecco Carlos Augusto! Oggi il suo rientro in gruppo insieme a Frattesi: Chivu ha la squadra (quasi) al completo per il Torino
Bremer, riecco il muro: "Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma con voglia e sacrificio..."
SOLO INTER 1908 Verso Inter-Cremonese #SerieAEnilive Ecco la Probabile Inter #Interisti Rispetto allo Slavia Praga, riecco dal 1' Akanji, Barella e Mkhitaryan. Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Bastoni, mentre in attacco ci sarà Bonny con Lautaro! PROB - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - #InterSlaviaPraga, le ufficiali: riecco #Bisseck titolare. Centrocampo rinnovato, gioca #Zielinski dall'inizio - X Vai su X
Inter, riecco Bisseck. Mistero Luis Henrique - A Bengasi nel test con l’Atletico Madrid il difensore tedesco segna, poi i nerazzurri senza 13 nazionali si arrendono ai rigori ... Scrive sport.quotidiano.net
Lautaro fuori, Bisseck lascia spazi, Barella si complica la vita: pagelle Inter - 0 alla prima giornata contro il Torino di Marco Baroni, è arrivata la sconfitta casalinga contro l'Udinese di ... tuttosport.com scrive