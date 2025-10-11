di Luca Mignani I giovani segnano, i “vecchi” sbagliano: così la Coppa della Ricostruzione va ai rigori e all’ Atletico Madrid, dopo il botta e risposta Carlos Martin-Bisseck nei novanta minuti regolamentari. In gol il 19enne Venturini e il 18enne Lavelli, mentre Luis Henrique e Acerbi si fanno ipnotizzare dall’ex Atalanta Musso. Per i Colchoneros solo Koke centra la traversa: Griezmann, Ruggeri, Janneh e Langlet bucano Josep Martinez. Così 5-3 a Bengasi, davanti a 41mila spettatori, con un blitz in giornata da circa quattromila chilometri e da 3 milioni di euro. Tra droni (10 quelli impiegati) e un intervallo futuristico tra musica, balli, luci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, riecco Bisseck. Mistero Luis Henrique