Inter niente rischi per Thuram | rientro mirato per Napoli
Il recupero di Marcus Thuram dal problema al bicipite femorale sinistro procede senza intoppi, ma i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dal -6 alla Champions: Chivu, quanti rischi in Juventus-Inter
Inter Sassuolo, Chivu non prende rischi? Lautaro resta in dubbio, ecco cosa sarà decisivo!
Chivu Inter, la difesa è un rebus! Cali di concentrazione e rischi: la colpa è di…
Inter, quasi impossibile avere Thuram a Roma: si punta a Napoli. Ma senza rischi: lo scenario
Inter, botta per Çalhanoglu che è in dubbio per la Cremonese. Pronti Frattesi o Sucic: voi su chi puntereste dal primo minuto? ? Hakan Çalhanoglu è a forte rischio: il turco potrebbe per la prima volta in stagione accomodarsi in panchina. Lascerebbe il
L’Inter non vuole correre rischi: nessuna forzatura per il rientro, c’è il Napoli nel mirino di Thuram - Marcus Thuram potrebbe saltare le trasferte sui campi di Roma ed Union Saint- Riporta goal.com
Infortunio Thuram, slitta il rientro: svelati i nuovi tempi di recupero - L'Inter attende con ansia il ritorno in campo di Marcus Thuram. Si legge su fantamaster.it