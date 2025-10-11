Inter niente rischi per Thuram | rientro mirato per Napoli

Il recupero di Marcus Thuram dal problema al bicipite femorale sinistro procede senza intoppi, ma i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

inter niente rischi per thuram rientro mirato per napoli

inter rischi thuram rientroL’Inter non vuole correre rischi: nessuna forzatura per il rientro, c’è il Napoli nel mirino di Thuram - Marcus Thuram potrebbe saltare le trasferte sui campi di Roma ed Union Saint- Riporta goal.com

inter rischi thuram rientroInfortunio Thuram, slitta il rientro: svelati i nuovi tempi di recupero - L'Inter attende con ansia il ritorno in campo di Marcus Thuram. Si legge su fantamaster.it

