Inter Marotta lavora ai rinnovi | Frattesi il primo della lista

Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, l’Inter inizia a tirare le somme di questo avvio di stagione in questa sosta delle Nazionali. I nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via dopo un inizio difficile e vogliono rimanere su questa scia, continuando a risalire la china della classifica. L’obiettivo è quello di lottare per lo Scudetto, nonostante la spietata concorrenza. Al tempo stesso, però, il presidente Giuseppe Marotta starebbe iniziando a delineare il piano per quanto riguarda i rinnovi di contratto. La Beneamata desidera blindare alla sua corte gli elementi importanti del suo scacchiere, in ogni reparto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

