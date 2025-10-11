Inter Marotta lavora ai rinnovi | Frattesi il primo della lista
Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, l’Inter inizia a tirare le somme di questo avvio di stagione in questa sosta delle Nazionali. I nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via dopo un inizio difficile e vogliono rimanere su questa scia, continuando a risalire la china della classifica. L’obiettivo è quello di lottare per lo Scudetto, nonostante la spietata concorrenza. Al tempo stesso, però, il presidente Giuseppe Marotta starebbe iniziando a delineare il piano per quanto riguarda i rinnovi di contratto. La Beneamata desidera blindare alla sua corte gli elementi importanti del suo scacchiere, in ogni reparto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Zazzaroni su Lookman: «La verità sull’offerta dell’Inter, solo Marotta e Ausilio conoscono i margini. Intanto il Napoli…»
?Marotta nel board dell'ex Eca mentre l'Inter vola in Libia per un'amichevole - facebook.com Vai su Facebook
Inter, #Marotta eletto nell’Executive Board dell’EFC come rappresentante per l’Italia? Il presidente e CEO dell’#Inter, Giuseppe Marotta, è stato eletto nell’Executive Board dell’EFC, l’associazione dei club calcistici europei, in rappresentanza dell’Italia. - X Vai su X
Inter, è iniziata la stagione dei rinnovi: da Frattesi a Dimarco, i nomi in cima alla lista - In casa Inter è iniziata la stagione dei rinnovi, con la dirigenza pronta a muoversi con la consueta strategia per blindare i calciatori importanti. Riporta tuttomercatoweb.com
Doppia trattativa per l’Inter: “A novembre si può chiudere” - Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “L’Inter nelle prossime settimane vuole mandare avanti i dialoghi per rinnovare i contratti di Davide Frattesi e di Carlos Augusto. Scrive passioneinter.com