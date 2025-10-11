Inter | La Prima Squadra del Calcio sul Web

Tale passo pionieristico fu compiuto a metà degli anni '90, un'epoca in cui internet era ancora uno strumento per pochi intimi e la maggior parte delle persone comunicava tramite telefono o via fax. I nerazzurri colsero l'opportunità offerta dalla nascente rete globale non solo come vetrina, ma come strumento per

L’Inter esce allo scoperto per Lookman: “Vogliamo prenderlo, è la nostra prima scelta”

Taremi Inter, qual’è il verdetto definitivo sul centravanti iraniano dopo la sua prima stagione in Serie A? Le ultime

Leoni Juventus: l’Inter lo monitora attentamente, ma prima deve sfoltire: come i nerazzurri possono mettere le mani sul classe 2006 e qual è la posizione della Vecchia Signora

#Vecchi: "Inter U23 trampolino per la prima squadra. Ma tra Primavera e Serie C cambia un po' tutto"

Mkhitaryan rifiutò la Lazio prima di andare all'Inter: il retroscena

Vecchi: "Inter U23 trampolino per la prima squadra. Ma tra Primavera e Serie C cambia un po' tutto" - In vista del primo storico scontro tra l'Alcione Milano e l'Inter Under 23, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto il tecnico della squadra nerazzurra Stefano Vecchi che parla così degli avversari della ...

Stipendi, Inter prima in Serie A nonostante i tagli estivi. Napoli, aumento del 40% - I nerazzurri rimangono la squadra con il monte ingaggi più alto d'Italia, ma il club di De Laurentiis si avvicina ...