Calciomercato Inter, quante plusvalenze con il settore giovanile. Ma che fine hanno fatto? Mentre i riflettori si concentrano sulla prima squadra e sui trofei, esiste un primato silenzioso, ma fondamentale, che rende l’Inter un’istituzione unica nel panorama calcistico italiano: il club nerazzurro è, per determinati periodi e misurazioni, la società italiana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter: La Fabbrica Nascosta di Talenti