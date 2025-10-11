Tante squadre italiane hanno inviato i propri emissari in Cile per scoprire nuovi talenti Eliminata agli ottavi di finale dagli Stati Uniti con uno 0-3 senza diritto di replica, l’Italia Under 20 ha fatto rientro a casa, a differenza di numerosi emissari delle squadre italiane, che stanno continuando a monitorare la rassegna iridata. Inter, Juve e Milan al Mondiale Under 20: gli osservati speciali ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Vetrina imprescindibile per osservatori, scout e direttori sportivi, il Mondiale Under 20 ha messo in mostra diversi talenti interessanti, anche se diverse Nazionali sono state costrette a mandare in campo molte seconde linee, visto che la competizione non si sta svolgendo all’interno delle date Fifa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

