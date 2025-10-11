Inter in Libia | Calcio e Rinascita a Bengasi

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, le ultime dall’amichevole con l’Atletico Madrid L’Inter ha recentemente messo in campo non solo i suoi giocatori, ma anche un potente messaggio di solidarietà e diplomazia sportiva. La trasferta a Bengasi, in Libia, per affrontare l’Atlético Madrid in un’amichevole speciale, ha acceso i riflettori su un evento che è andato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter in libia calcio e rinascita a bengasi

© Ilprimatonazionale.it - Inter in Libia: Calcio e Rinascita a Bengasi

In questa notizia si parla di: inter - libia

Amichevoli Inter, ufficiale: durante la sosta test contro l’Atletico Madrid in Libia. Ecco la motivazione!

Clamoroso, il 10 ottobre amichevole Inter-Atletico Madrid in Libia

Perché l’Inter giocherà un’amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid durante la sosta per le nazionali

inter libia calcio rinascitaInter ko in Libia per l'amichevole di lusso: l'Atletico Madrid vince ai rigori - I nerazzurri di Chivu strappano un pareggio nei 90 minuti regolamentari grazie alla firma di Bisseck: dal dischetto fatali gli errori di Luis Enrique e Acerbi ... Da tuttosport.com

inter libia calcio rinascitaInter e Atletico Madrid ora in campo in Libia con almeno 3 milioni in tasca, anche se i governi sconsigliano viaggi lì - Stasera il blitz di Atletico e Inter in Libia contro il parere del governo ma con 5 milioni di compenso. Lo riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Libia Calcio Rinascita