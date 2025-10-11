Inter i nerazzurri puntano il figlio d’arte | ha 17 anni e gioca nel Santos

L’ Inter continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano e, secondo quanto riportato da UOL Esporte, avrebbe individuato in Robinho Jr uno dei profili più interessanti in prospettiva futura. Il giovane attaccante del Santos, classe 2007 e sponsorizzato da Neymar, è stato promosso in prima squadra nel 2025 e ha già collezionato sei presenze tra campionato e coppe. Nonostante non abbia ancora trovato la via del gol, il suo talento sta già attirando l’interesse di diversi top club europei, tra cui proprio quello di Viale della Liberazione. L’ Inter avrebbe deciso di inviare uno scout per osservare da vicino il 17enne durante la prossima sfida del Santos contro il Corinthians, con l’obiettivo di valutarne le qualità tecniche e la personalità in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it