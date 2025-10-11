Inter i nerazzurri puntano il figlio d’arte | ha 17 anni e gioca nel Santos

Ilnerazzurro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano e, secondo quanto riportato da UOL Esporte, avrebbe individuato in Robinho Jr uno dei profili più interessanti in prospettiva futura. Il giovane attaccante del Santos, classe 2007 e sponsorizzato da Neymar, è stato promosso in prima squadra nel 2025 e ha già collezionato sei presenze tra campionato e coppe. Nonostante non abbia ancora trovato la via del gol, il suo talento sta già attirando l’interesse di diversi top club europei, tra cui proprio quello di Viale della Liberazione. L’ Inter avrebbe deciso di inviare uno scout per osservare da vicino il 17enne durante la prossima sfida del Santos contro il Corinthians, con l’obiettivo di valutarne le qualità tecniche e la personalità in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

L'Inter pensa al futuro: nel mirino il 17enne figlio di Robinho - Secondo l'emittente UOL, un emissario dei nerazzurri è atteso per la sfida tra Santos e Corinthians ... Da msn.com

Dal Brasile - Inter forte su Robinho Jr.: scout in missione e incontro uno degli agenti. Un'offerta è possibile - L'Inter punta il mirino su Robinho Júnior, pseudonimo di Robson de Souza Júnior e figlio della celebre stella brasiliana che ha indossato le maglie - Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Nerazzurri Puntano Figlio