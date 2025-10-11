Inter forcing per Upamecano | Ausilio rimane alla finestra

La sosta Nazionali prosegue senza alcun tipo di freno e per l’Inter è tempo di tirare le somme di questo avvio di annata. Dopo un inizio con il freno a mano tirato, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via e vogliono ora rimanerci. L’obiettivo è quello di competere anche quest’anno per lo Scudetto, dando fastidio alla spietata concorrenza. Al tempo stesso, è fondamentale preparare in ogni dettaglio il piano della prossima sessione estiva di calciomercato. Più nello specifico, il direttore sportivo Piero Ausilio si sarebbe messo al lavoro per puntellare la retroguardia. Oltre ad un nuovo portiere, la Beneamata avrebbe bisogno di un nuovo centrale difensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

