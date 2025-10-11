Inter dalla Germania | Bisseck valuta l’addio per non perdere il Mondiale

Il difensore tedesco sta vivendo all'ombra di Akanji e questa condizione potrebbe mettere a rischio la sua convocazione Manuel Akanji si è presentato in nerazzurro con un tale strapotere da oscurare quasi del tutto anche  un compagno dalle indubbie qualità come Yann Bisseck. Circostanza che ad oggi rappresenta un grosso problema per il tedesco, il quale rincorre il sogno di essere convocato per giocare il suo primo Mondiale con la maglia della Germania. Dando per scontato che i prossimi mesi saranno decisivi per le scelte del ct.

