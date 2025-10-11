Inter clamorosa gaffe della TV libica nel match con l’Atletico

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu, Simeone e le gaffe della TV libica Andata in scena ieri l’amichevole libica di Bengasi che ha visto l’Inter impegnata contro l’Atletico. La squadra di Cristian Chivu, priva di numerosi titolari impegnati con le rispettive Nazionali, ha schierato una formazione sperimentale, ricca di giovani provenienti dall’U23. Nonostante la buona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter clamorosa gaffe della tv libica nel match con l8217atletico

© Ilprimatonazionale.it - Inter, clamorosa gaffe della TV libica nel match con l’Atletico

In questa notizia si parla di: inter - clamorosa

Messi, sembra quello del Barcellona! Doppietta clamorosa con l'Inter Miami

Taremi Inter, l’attaccante può dire via a parametro zero: gli agenti spingono, spunta la clamorosa ipotesi

Taremi Inter, l’attaccante può dire addio a parametro zero: gli agenti spingono, spunta la clamorosa ipotesi

inter clamorosa gaffe tvInter ko con l’Atletico Madrid: per Chivu una certezza e due brutte notizie, gaffe in tv - L’Inter di Chivu cade in Libia ai rigori contro l’Atletico Madrid nella Reconstruction Cup: decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi dal dischetto. Lo riporta sport.virgilio.it

La clamorosa gaffe di Dixon ex stella dell’Arsenal e oggi commentatore TV, in Inghilterra-Andorra - Anche i migliori possono sbagliare e così anche Lee Dixon ha assaporato la dura legge della gaffe in diretta TV: i tifosi inglesi che stavano seguendo il match di qualificazione ai mondiali ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Clamorosa Gaffe Tv