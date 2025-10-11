Inter Bisseck pensa all’addio | il prezzo di mercato crolla

Nel corso della sessione estiva di calciomercato l’Inter si è dovuta muovere su diversi fronti sia in entrata che su quello delle uscite. Tra i vari calciatori pronti a fare le valigie c’era anche Yann Bisseck, difensore classe 2000 che lo scorso anno a Milano non ha avuto particolare fortuna. DIversi club si sono interessati al suo profilo durante l’estate, in particolar modo il Crystal Palace che sembrava propenso a pagare anche 40 milioni di euro per ottenere il cartellino del calciatore; in quel momento, però, l’Inter ha preferito trattenerlo. Con Cristian Chivu, però, il suo percorso non sta proseguendo per il meglio: dopo l’errore contro l’Udinese, il giocatore ha messo assieme 66? soltanto nel match contro lo Slavia Praga in Champions League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Bisseck pensa all’addio: il prezzo di mercato crolla

