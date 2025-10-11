Inter Atletico il Corriere dello Sport entra duro su questi due giocatori | Occasione sprecata

Inter Atletico. Nella singolare amichevole di Bengasi valida per la Reconstruction Cup, l’ Inter ha schierato una formazione rimaneggiata, priva di molti titolari impegnati con le rispettive Nazionali. L’occasione era propizia per osservare da vicino i nuovi arrivati, Luis Henrique e Diouf, due profili giovani e di prospettiva che fino ad ora avevano avuto poco spazio agli ordini di Cristian Chivu. Le aspettative, tuttavia, non hanno trovato conferma in campo. Entrambi i giocatori, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sono riusciti a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it