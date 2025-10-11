Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti | truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga

Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti: truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga - Due giovani arrestati per truffa a un anziano a Siena: inseguimento, poliziotti feriti e gioielli restituiti alla vittima. virgilio.it scrive

inseguimento siena castellina chiantiCastellina in Chianti: truffano anziano e fuggono, arrestati dopo un inseguimento due giovani - Una complessa operazione della Polizia di Stato di Siena ha portato all’arresto, dopo un rocambolesco inseguimento, di due giovani campani di 25 e 21 anni per truffa aggravata, resistenza e lesioni a ... Lo riporta radiosienatv.it

