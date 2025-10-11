Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti | truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga

Due giovani arrestati per truffa a un anziano a Siena: inseguimento, poliziotti feriti e gioielli restituiti alla vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti: truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga

Siena e Castellina in Chianti (SI). La Polizia di Stato arresta 2 giovani campani di 25 e 21 anni dopo un rocambolesco inseguimento in provincia di Siena. Avevano appena truffato un anziano. Due poliziotti feriti dai malviventi. - facebook.com Vai su Facebook

