Insegue una donna nel sottopasso di piazza Abbiategrasso e le strappa la collanina | il video

Arrestato, dopo quasi tre mesi, un 23enne egiziano accusato di aver rapinato una donna di 55 anni all'interno del sottopasso di piazza Abbiategrasso, ove si trova la fermata metropolitana MM2. Il ragazzo, insieme a un complice, l'aveva seguita per qualche istante per poi aggredirla alle spalle.

Donna immobilizzata e rapinata a Milano nel sottopasso della metro MM2, 23enne arrestato: come ha agito - Un 23enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per rapina ai danni di una donna nel sottopasso della MM2. virgilio.it scrive

