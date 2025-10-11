Insegue una donna nel sottopasso di piazza Abbiategrasso e le strappa la collanina | il video

Arrestato, dopo quasi tre mesi, un 23enne egiziano accusato di aver rapinato una donna di 55 anni all'interno del sottopasso di piazza Abbiategrasso, ove si trova la fermata metropolitana MM2. Il ragazzo, insieme a un complice, l'aveva seguita per qualche istante per poi aggredirla alle spalle. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

