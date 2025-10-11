insegue una donna e le strappa la collana incastrato dopo tre mesi dai video della sorveglianza

Milano, 11 ottobre 2025 – È stato fermato ieri mattina dalla Polizia di Stato uno dei due uomini coinvolti in uno scippo avvenuto lo scorso luglio ai danni di una donna di 55 anni, aggredita all’interno del sottopasso della metropolitana di piazza Abbiategrasso, sulla linea verde. Il fatto risale al 21 luglio. Poco dopo le 15, la donna stava per oltrepassare i tornelli quando è stata avvicinata da due uomini. Uno di loro l’ha afferrata alle spalle, cercando di immobilizzarla e spaventandola. Nonostante la resistenza della vittima, l’aggressore è riuscito a strapparle una collanina d’oro dal collo, poi è fuggito con il complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

