Insegue una donna e le strappa la collana Incastrato dopo tre mesi dai video della sorveglianza

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ottobre 2025 – È stato fermato ieri mattina dalla Polizia di Stato uno dei due uomini coinvolti in uno scippo avvenuto lo scorso luglio ai danni di una donna di 55 anni, aggredita all’interno del sottopasso della metropolitana di piazza Abbiategrasso, sulla linea verde. Il fatto risale al 21 luglio. Poco dopo le 15, la donna stava per oltrepassare i tornelli quando è stata avvicinata da due uomini. Uno di loro l’ha afferrata alle spalle, cercando di immobilizzarla e spaventandola. Nonostante la resistenza della vittima, l’aggressore è riuscito a strapparle una collanina d’oro dal collo, poi è fuggito con il complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

insegue una donna e le strappa la collana incastrato dopo tre mesi dai video della sorveglianza

© Ilgiorno.it - Insegue una donna e le strappa la collana. Incastrato dopo tre mesi dai video della sorveglianza

In questa notizia si parla di: insegue - donna

Civitanova, violenza per una sigaretta: ubriaco aggredisce due minorenni, poi insegue e minaccia una donna

Strappa una collanina a una donna fuori dalla metro: lei lo insegue e lo fa arrestare

«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO

Insegue una donna e le strappa la collana. Incastrato dopo tre mesi dai video della sorveglianza - Milano, 11 ottobre 2025 – È stato fermato ieri mattina dalla Polizia di Stato uno dei due uomini coinvolti in uno scippo avvenuto lo scorso luglio ai danni di una donna di 55 anni, aggredita ... Scrive ilgiorno.it

Aggredisce una donna in metro e le strappa la collana: arrestato un 23enne, individuato per un tatuaggio - Aveva rapinato insieme a un complice una donna in metropolitana, aggredita violentemente per una collanina d'oro. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Insegue Donna Strappa Collana