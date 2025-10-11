Innovazione e software a Roma è boom di imprese hi-tech Ma manca il personale qualificato
Il settore è in espansione nonostante la difficoltà nel reperire i profili professionali ricercati. Secondo gli ultimi dati della Confcommercio, oltre 60mila aziende del “terziario avanzato” attive a Roma e provincia stimano una crescita dei ricavi del 2,5% nei prossimi due anni. Parliamo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: innovazione - software
Innovazione, TeamSystem: nel 2024 1 fattura su 5 è stata gestita con AI integrata in propri software
Innovazione, creato un software che predice il comportamento delle cellule del cancro
Innovazione e software, a Roma è boom di imprese hi-tech. Ma manca il personale qualificato
Proger Software entra a far parte di LACOUR GROUP. L’operazione segna una tappa importante per entrambe le aziende, rafforzando la presenza nel mercato europeo e aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione - facebook.com Vai su Facebook
Innovazione e software, a Roma è boom di imprese hi-tech. Ma manca il personale qualificato https://ift.tt/WL8Gg3T - X Vai su X
Innovazione e software, a Roma è boom di imprese hi-tech. Ma manca il personale qualificato - Secondo i dati della Confcommercio Roma le aziende del settore stimano una crescita del 2,5% per i prossimi due anni ... romatoday.it scrive
Giano Innovazione, Roma: “Il volto doppio dell’innovazione, dove la cultura incontra il digitale” - Preservare il passato, immaginare il futuro, agire nel presente: è questo il manifesto operativo di Giano Innovazione S. Come scrive adnkronos.com