La soap turca Innocence ha abbandonato qualche settimana fa il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dall’11 ottobre della serie tv turca con Deniz Çak?r e?layda Ali?an? Scopriamolo insieme. Innocence, trame dell’11 ottobre: Irem tende una trappola a Ilker. Le tensioni familiari tra Irem e Ilker sono tutt’altro che appianate, e l’influencer continua a sospettare che il marito la tradisca ancora con Ela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Innocence, anticipazione episodi disponibili dall’11 ottobre su Mediaset Infinity