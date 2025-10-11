Iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi
In Israele è iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi di massima sicurezza che dovranno essere rilasciati nell’ambito dell’accordo con Hamas. Secondo quanto riportato dalla televisione Kan, alcuni prigionieri, quelli che saranno liberati a Gaza, vengono trasferiti nel penitenziario di Ketziot. Quelli che verranno rilasciati in Cisgiordania vengono invece portati nella prigione di Ofer. Il presidente Usa Donald Trump ha intanto affermato che Hamas sta radunando gli ostaggi da liberare, aggiungendo che si trovano in luoghi piuttosto difficili. Onu: «Ok da Israele, da domani aiuti dentro Gaza». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Medio Oriente, iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi. Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua - Durante la notte, "truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza": lo scrive Abc News citando due funzio ... Scrive ansa.it
Gaza, iniziata la scarcerazione degli ergastolani palestinesi. Trump: “Hamas sta radunando gli ostaggi da liberare”. Beirut: “Israele attacca i civili in Libano” - L’Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell’ambito dell’accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. Riporta ilfattoquotidiano.it