iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi

In Israele è iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi di massima sicurezza che dovranno essere rilasciati nell’ambito dell’accordo con Hamas. Secondo quanto riportato dalla televisione Kan, alcuni prigionieri, quelli che saranno liberati a Gaza, vengono trasferiti nel penitenziario di Ketziot. Quelli che verranno rilasciati in Cisgiordania vengono invece portati nella prigione di Ofer. Il presidente Usa Donald Trump ha intanto affermato che Hamas sta radunando gli ostaggi da liberare, aggiungendo che si trovano in luoghi piuttosto difficili. Onu: «Ok da Israele, da domani aiuti dentro Gaza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

