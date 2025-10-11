Infortunio Thuram verso il big match con la Roma arrivano novità sulle condizioni del francese!
Inter News 24 Infortunio Thuram, novità sulle condizioni dell’attaccante in vista del match contro la Roma dopo la sosta da parte della Gazzetta dello Sport. Il sabato prossimo, in vista della sfida contro la Roma della settima giornata di Serie A, l’ Inter potrebbe affrontare il match con una coppia d’attacco non al meglio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram sembra destinato a non essere della partita, con il recupero fisico che appare praticamente impossibile. La situazione è complicata ulteriormente dal fatto che Lautaro Martínez rientrerà solo giovedì dalla sua avventura con la Nazionale argentina, a sole 48 ore dal fischio d’inizio del big match. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Verso #Roma-#Inter, problemi per #Chivu: l'infortunio non dà tregua a #Thuram - X Vai su X
GdS - Thuram salterà la gara con la Roma, il mirino per il recupero si sposta sul Napoli: decisivi gli ultimi esami effettuati, necessario rispettare i tempi dell'infortunio al bicipite femorale - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio - Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di ... Secondo calcionews24.com
Infortunio Thuram, slitta il rientro: svelati i nuovi tempi di recupero - L'Inter attende con ansia il ritorno in campo di Marcus Thuram. Segnala fantamaster.it