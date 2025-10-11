. Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di un recupero lampo. Nonostante il percorso di riabilitazione dall’infortunio muscolare stia procedendo secondo i piani, è ormai quasi certo che Marcus Thuram non sarà a disposizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio