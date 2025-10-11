Infortunio Thuram Inter la squadra di Chivu si rinnova in vista del rientro del centravanti francese
Inter News 24 Infortunio Thuram Inter, il sistema offensivo nerazzurro continua a evolversi nonostante l’assenza dell’attaccante transalpino. Cristian Chivu sta cercando di mantenere il più possibile i suoi giocatori sulla “corda” per evitare che la tensione scenda. In un periodo in cui il sistema tattico dell’ Inter sta cambiando e si sta affinando, la squadra sta raccogliendo i frutti di una filosofia più offensiva, che ha portato a un gioco più dinamico e produttivo. L’infortunio di Thuram, che difficilmente recupererà per la Roma, non sembra preoccupare più di tanto, grazie alla presenza di alternativi di qualità come Lautaro e gli altri attaccanti che stanno guadagnando spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
#Thuram salterà la gara con la Roma, il mirino per il recupero si sposta sul Napoli: decisivi gli ultimi esami effettuati, necessario rispettare i tempi dell'infortunio al bicipite femorale GDS - X Vai su X
Thuram punta il rientro contro il Napoli: difficile il recupero per la Roma ? Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’infortunio di Marcus Thuram continua a destare qualche preoccupazione in casa Inter. Nonostante i tentativi del francese di accelerare i tem - facebook.com Vai su Facebook
Thuram infortunato, ansia Inter: niente Roma, speranza Napoli - Il recupero dal guaio alla coscia di Marcus Thuram, avvertito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga sta andando peggio del previsto, fanno sapere in casa nerazzurra. Lo riporta tuttosport.com
Infortunio Thuram, slitta il rientro: svelati i nuovi tempi di recupero - L'Inter attende con ansia il ritorno in campo di Marcus Thuram. Come scrive fantamaster.it