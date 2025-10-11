infortunio thuram inter la squadra di chivu si rinnova in vista del rientro del centravanti francese

Inter News 24 Infortunio Thuram Inter, il sistema offensivo nerazzurro continua a evolversi nonostante l’assenza dell’attaccante transalpino. Cristian Chivu sta cercando di mantenere il più possibile i suoi giocatori sulla “corda” per evitare che la tensione scenda. In un periodo in cui il sistema tattico dell’ Inter sta cambiando e si sta affinando, la squadra sta raccogliendo i frutti di una filosofia più offensiva, che ha portato a un gioco più dinamico e produttivo. L’infortunio di Thuram, che difficilmente recupererà per la Roma, non sembra preoccupare più di tanto, grazie alla presenza di alternativi di qualità come Lautaro e gli altri attaccanti che stanno guadagnando spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

