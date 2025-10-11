Infortunio Thuram il recupero lampo per la Roma diventa difficile | c’è una nuova data per il rientro ma la parola chiave è ‘prudenza’

Inter News 24 Infortunio Thuram, il recupero lampo per la Roma diventa difficile: c’è una nuova data per il rientro, ma la parola chiave alla Pinetina è ‘prudenza’. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, sta ancora lottando con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite dei nerazzurri e a non rispondere alla convocazione della Francia per gli impegni della sosta delle nazionali di ottobre. Nonostante il percorso di recupero stia procedendo senza complicazioni, come confermato dal Gazzetta dello Sport, il suo ritorno in campo potrebbe slittare ulteriormente. 🔗 Leggi su Internews24.com

