Infortunio Mbappé sospiro di sollievo per il Real Madrid | escluse lesioni gravi alla caviglia
Buone notizie per il Real Madrid e per il suo fuoriclasse Kylian Mbappé. L’attaccante francese, costretto a lasciare il campo durante la gara della Nazionale contro l’Azerbaigian per un problema alla caviglia, ha completato questa mattina tutti gli esami medici. I controlli, come riferito da Fabrizio Romano, hanno escluso lesioni o complicazioni serie. Il dolore accusato dal giocatore è stato ricondotto a un trauma lieve, che non dovrebbe impedirgli di tornare ad allenarsi nel giro di pochi giorni. Rientro vicino: obiettivo Juventus in Champions League. Le previsioni dello staff medico del Real Madrid sono ottimistiche: Mbappé dovrebbe tornare a disposizione già la prossima settimana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
