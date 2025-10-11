Infortunio Mbappé: il fuoriclasse francese ha completato gli esami alla caviglia questa mattina, il problema non è preoccupante. Arrivano buone notizie per il Real Madrid e, sebbene con un velo di delusione per la Juventus, la situazione relativa all’infortunio di Kylian Mbappé sembra meno grave del previsto. Il fuoriclasse francese, uscito per un problema alla caviglia durante il match di Nazionale contro l’ Azerbaigian, ha completato gli esami medici questa mattina, che hanno escluso lesioni preoccupanti. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, l’infortunio alla caviglia non è considerato grave né preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Mbappé: esami in mattinata per il fuoriclasse del Real Madrid. Prime importanti novità in vista della sfida con la Juventus