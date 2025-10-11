Infortunio Mbappé | esami in mattinata per il fuoriclasse del Real Madrid Prime importanti novità in vista della sfida con la Juventus

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Mbappé: il fuoriclasse francese ha completato gli esami alla caviglia questa mattina, il problema non è preoccupante. Arrivano buone notizie per il  Real Madrid  e, sebbene con un velo di delusione per la  Juventus, la situazione relativa all’infortunio di  Kylian Mbappé  sembra meno grave del previsto. Il fuoriclasse francese, uscito per un problema alla caviglia durante il match di  Nazionale  contro l’ Azerbaigian, ha completato gli esami medici questa mattina, che hanno escluso lesioni preoccupanti. Secondo quanto riportato dall’esperto  Fabrizio Romano, l’infortunio alla caviglia  non è considerato grave né preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio mbapp233 esami in mattinata per il fuoriclasse del real madrid prime importanti novit224 in vista della sfida con la juventus

© Juventusnews24.com - Infortunio Mbappé: esami in mattinata per il fuoriclasse del Real Madrid. Prime importanti novità in vista della sfida con la Juventus

In questa notizia si parla di: infortunio - mbapp

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Mbapp233 Esami Mattinata