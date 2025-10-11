Infortunio Kristensen tegola Udinese | ecco i tempi di recupero
. Il difensore danese salterà i prossimi cruciali impegni Kristensen, solido difensore centrale danese, sarà costretto ai box per circa un mese a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un’assenza pesante, che lo escluderà da partite cruciali dell’Udinese per far punti contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
