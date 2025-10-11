Infortunio Kean, dopo la rete che ha sbloccato Estonia Italia un problema fisico lo costringe al cambio: cosa è successo. Una serata che doveva essere quella della consacrazione e che si è trasformata in un incubo. L’ex attaccante della Juventus, Moise Kean, è stato il protagonista assoluto, nel bene e nel male, dell’avvio di partita tra Estonia e Italia. L’attuale bomber della Fiorentina ha sbloccato il risultato dopo appena 4 minuti con un gol da record, per poi essere costretto a uscire per infortunio tra le lacrime. ESTONIA ITALIA LIVE Il suo gol era stato un lampo di classe purissima. Su una splendida imbucata di Dimarco, l’attaccante classe 2000 ha controllato il pallone, ha fintato il tiro rientrando sul destro e ha piazzato la sfera nell’angolino basso, portando subito in vantaggio gli Azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kean, dopo la rete che ha sbloccato Estonia Italia si ferma per un problema alla caviglia: svelate le condizioni dell’ex Juve e cosa è successo