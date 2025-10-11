Infortunio Jashari | il centrocampista a lavoro a Milanello Quando potrebbe rientrare?

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Jashari corre e si allena a Milanello per recuperare dall'infortunio alla gamba. Il centrocampista svizzero pronto a rientrare? Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

