Infortunio Jashari buone notizie per il Milan | il centrocampista punta al rientro a metà novembre

Arrivano buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Il giovane centrocampista Jashari, fermato da un infortunio che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane, sta completando con successo il suo percorso di riabilitazione. Il giocatore svizzero sta seguendo un programma di recupero personalizzato e procede con ritmi incoraggianti, con l’obiettivo di tornare in gruppo entro la metà di novembre. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le sensazioni sono positive e lo staff medico rossonero non vuole forzare i tempi. L’idea è quella di rimetterlo a disposizione del tecnico quando avrà ritrovato pienamente la condizione fisica, per evitare qualsiasi rischio di ricaduta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

