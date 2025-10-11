Infortunio Jashari buone notizie per il Milan | il centrocampista punta al rientro a metà novembre
Arrivano buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Il giovane centrocampista Jashari, fermato da un infortunio che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane, sta completando con successo il suo percorso di riabilitazione. Il giocatore svizzero sta seguendo un programma di recupero personalizzato e procede con ritmi incoraggianti, con l’obiettivo di tornare in gruppo entro la metà di novembre. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le sensazioni sono positive e lo staff medico rossonero non vuole forzare i tempi. L’idea è quella di rimetterlo a disposizione del tecnico quando avrà ritrovato pienamente la condizione fisica, per evitare qualsiasi rischio di ricaduta. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: infortunio - jashari
Lecce-Milan, Jashari non ci sarà: Allegri annuncia il suo infortunio
Milan, infortunio Jashari: problema al perone. Ecco cosa si teme
Milan, infortunio per Jashari: ansia a Milanello, si teme la frattura del perone
Infortunio #Jashari: il centrocampista a lavoro a Milanello. Quando potrebbe rientrare? #milan #SempreMilan - X Vai su X
Infortunio Jashari Conferma sulle tempistiche Vai su Facebook
Infortunio Jashari, Allegri detta una linea guida: sono cambiati i tempi di recupero del centrocampista del Milan - Infortunio Jashari, Allegri detta una linea guida: sono cambiati i tempi di recupero del centrocampista del Milan. Scrive milannews24.com
Infortunio Jashari, novità dell’ultim’ora: l’aggiornamento - L’arrivo di un ex Pallone d’Oro come Luka Modric e l’inserimento immediato di Adrien Rabiot hanno alzato il livello, dando ad Allegri soluzioni di spessore. Secondo spaziomilan.it