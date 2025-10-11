Infortunati Juve weekend di riposo anche per i quattro bianconeri ai box Cosa filtra verso il Como e il programma alla Continassa

Infortunati Juve: il weekend di sosta serve a recuperare le energie per tutti, il punto sui quattro bianconeri fermi ai box. Il weekend di sosta per gli impegni delle Nazionali si è trasformato in un’occasione per recuperare energie preziose per l’intera rosa della Juventus, compresi i giocatori fermi ai box. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il riposo è stato esteso anche ai quattro bianconeri infortunati che non sono al top della condizione: Bremer, Cabal, Miretti e Arkadiusz Milik. La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per lunedì, giorno in cui lo staff tecnico della Vecchia Signora valuterà le condizioni di tutti i giocatori infortunati in vista della prossima sfida di campionato contro il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, weekend di riposo anche per i quattro bianconeri ai box. Cosa filtra verso il Como e il programma alla Continassa

