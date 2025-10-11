Influenza e Covid primi segnali Via alla campagna di vaccinazione
Arriverà, come sempre, anche se non invitata, attraverso la via preferenziale delle cattive abitudini. Basterà uno starnuto a breve distanza e il virus dell'influenza avrà trovato l'umano su cui continuare a viaggiare. E allora è meglio attrezzarsi per tempo così come sollecita l' Asl Romagna ad ogni inizio di stagione vaccinale. La campagna prende avvio giusto in questi giorni. Da lunedì 13 ottobre si aprono le porte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna 20252026, dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di pediatria di comunità e delle farmacie convenzionate aderenti.
