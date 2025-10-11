Influenza da lunedì vaccinazioni Ecco chi sono i destinatari

Da lunedì 13 ottobre prende il via in Romagna la campagna di vaccinazione contro l’influenza. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza indipendentemente dall’età gestazionale e a quelle che hanno appena partorito, alle persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, ai conviventi dei soggetti fragili (anche se a loro volta già vaccinati), ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti in strutture assistenziali e lungodegenze di qualunque età, ai medici e agli operatori sanitari (compresi i medici e personale sanitario in formazione), alle persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, ai donatori di sangue, ai volontari in ambito sociosanitario e a chi, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Influenza, da lunedì vaccinazioni. Ecco chi sono i destinatari

