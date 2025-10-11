Influenza 2025 in Emilia-Romagna come sarà? Il virus colpirà duro
Lunedì 13 ottobre si parte con i vaccini, la campagna punta a coprire il 60 per cento degli ultra 65enni. L’esperto: "Se osserviamo ciò che è accaduto in Australia, ci saranno molti più casi dell’anno scorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vaccini contro l'influenza e il Covid, parte la campagna in Emilia-Romagna: «Virus più severo e per i bambini c'è lo spray nasale»
In Emilia-Romagna parte lunedì 13 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, utile a prevenire e contrastare la circolazione dei virus respiratori che quest'anno è attesa con particolare impatto, sia per incidenza, sia per sintomatologia: sono un milio
Vaccini antinfluenzali, al via la campagna in Emilia-Romagna dal 13 ottobre - Oltre 1 milione di dosi già disponibili, vaccinazioni gratuite anche per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.
Raffreddore, febbre e stanchezza: il fastidioso mix di influenza e Covid-19 - La dottoressa Elena Bazzocchi (Fimmg): "C'è un picco di sindromi parainfluenzali.