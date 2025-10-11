Influenza 2025 in Emilia-Romagna come sarà? Il virus colpirà duro

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre si parte con i vaccini, la campagna punta a coprire il 60 per cento degli ultra 65enni. L’esperto: "Se osserviamo ciò che è accaduto in Australia, ci saranno molti più casi dell’anno scorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Influenza 2025 in Emilia-Romagna, come sarà? "Il virus colpirà duro"

