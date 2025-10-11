Influencer si trasferisce a Bali e mangia solo frutta per 10 mesi | È morta che pesava 22 chili non riusciva neanche a girarsi nel letto La rabbia dei genitori | Plagiata dai vegani e dai social
Una dieta “ fruttariana ” estrema è costata la vita a una ragazza, un’influencer, di 27 anni. Karolina Krzyzak aveva solo 19 anni quando decise che avrebbe mangiato solo frutta cruda. Dopo quasi dieci anni di stenti, la ragazza di origine polacca, ex studentessa dell’Università di Leeds, è morta tragicamente, da sola, in una stanza d’albergo a Bali, per malnutrizione. Prima di morire, Karolina pesava circa 22 kg e riusciva a malapena a mantenere l’equilibrio o a girarsi nel letto. Le sue unghie erano diventate gialle e i suoi denti avevano cominciato a marcire. Una nuova inchiesta di The Cut ha raccontato nei dettagli la straziante storia di come un’adolescente, un tempo felice e ambiziosa, sia diventata vittima di una pericolosa tendenza al benessere e di come un disturbo alimentare durato più di un decennio l’abbia resa vulnerabile all’adozione di abitudini potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
